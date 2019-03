Bandai Namco diffuse un trailer de gameplay pour son, petit événement dans l'histoire de cette saga spin-off puisque premier épisode à sortir en occident, avec traduction FR des textes et une version boîte sur Switch (ça sort aussi sur Steam).Pour rappel, c'est dans le genre card-battle avec environ 1350 cartes à collectionner et même la possibilité d'en créer soi-même (avec restriction) pour ensuite les utiliser et les partager avec d'autres joueurs.Sortie prévue le 5 avril chez nous.