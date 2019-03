Sniper Elite : du remaster, de la Switch et de la VR

On n'attendait pas grand-chose de Rebellion mais le groupe surprend finalement en annonçant pas moins de quatre projets autour de la franchise, dont un peu de redite d'ailleurs, incluant le fameux Remaster de V2 leaké hier dans la journée. On vous résume tout cela en quelques mots :- PC, PS4, One, Switch- Tous les DLC- 4K/HDR sur les supports concernés- Nouveau mode photo- Multi revu- Sortie en fin d'année, et en boîte- Switch- Tous les DLC- Option d'aide à la gyroscopie- Sortie prévue dans le courant de l'année- Pas plus d'informations mais devrait concerner plusieurs supports- Sera dévoilé… en 2020. Patience.