DOA Xtreme 3 Scarlet : trailer avant la sortie JP

Pour les fans d'import, c'est dans une semaine (le 20 mars) que sortirasur PlayStation 4 et Nintendo Switch, s'offrant ici un dernier trailer ainsi qu'une deuxième vidéo pour présenter Momiji et Nyotengu.Une nouvelle édition qui ajoutera deux demoiselles (Lei Fang et Misaki), de nouveaux maillots de bain et un rééquilibrage sur l'obtention de la monnaie in-game. Coté différence et outre la technique, la PS4 repartira avec sa compatibilité PSVR, tandis que la Switch s'offrira la primeur d'une version non-censurée du coté de certaines « épreuves » comme l'application de crème solaire et des sessions en gros plan sur des endroits stratégiques (boobs).