Dead Cells date son premier DLC

va passer une grande étape de son suivi ce 28 mars (sur PC) avec la sortie de son tout premier DLC qui sera livré gratuitement, sans que l'on en sache s'il en sera de même pour d'autres vu que le studio s'est déclaré être en réflexion sur le sujet.Bref, c'est donc à la fin du mois que les PCistes accueilleront « Rise of the Giant » qui offrira du lourd avec pour débuter un nouveau stage (Caverne) avec le boss qui va avec, 10 nouveaux types d'ennemis à découvrir majoritairement dans les hautes difficultés, 10 nouvelles armes, des boucliers spéciaux, 3 nouvelles compétences (dont un parchemin pour dévoiler tout le niveau en cours) et un nouveau système de tenues (une cinquantaine) à découvrir dans une boutique garantie sans micro-transaction. Les développeurs en profitent même pour teaser un niveau caché bien plus difficile, avec un boss qui l'est tout autant, permettant d'assister à une nouvelle fin.Tout cela, vous ne le verrez pas dans le trailer ci-dessous qui se contente de rappeler que la presse a adoré le jeu, et l'on notera que les consoleux (PS4, One, Switch) devront encore patienter pour ce DLC car sans date dédié pour le moment.