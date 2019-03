Phantasy Star Online 2 revendique 1 million de joueurs uniquement sur PS4 (au Japon)

Pendant que l'occident n'a plus le moindre espoir d'avoir un jour droit à une localisation,continue de tracer sa route au Japon en revendiquant avoir passé le cap du million de joueurs sur PlayStation 4 en l'espace de trois ans.Ça reste certes un F2P, mais preuve en est qu'il y a toujours un certain public attaché à la franchise dont cette suite a également sévi sur PC (2012), PS Vita (2013), iOS & Android (2014) et même Switch depuis l'année dernière, mais exclusivement en Cloud Gaming.Sept ans dans les dents donc, et une carrière qui se poursuit avec notamment l'arrivée d'une nouvelle grosse MAJ le 24 avril.