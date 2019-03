The Sinking City a une nouvelle date de sortie

Déjà anticipé par divers leaks, le report deest désormais officialisé par BigBen Interactive qui, par l'intermédiaire de son développeur Frogwares, annonce que la sortie passe donc du 21 mars au 27 juin, toujours dans un soucis d'améliorations et autres optimisations du produit.Le studio l'avoue également : la concurrence du premier trimestre était peut-être trop importante pour permettre à ce genre de projet d'avoir de la visibilité, et on croise donc maintenant les doigts pour que cette nouvelle adaptation de Lovecraft soit mieux peaufinée que le récent