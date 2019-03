Comme promis, NetherRealm n'a pas tardé à dévoiler la vidéo de présentation de Cassie Cage, l'un des trois derniers personnages annoncés au casting deaux cotés de Jacqui Briggs et Erron Black, poussant pour l'heure le roster à 15 combattants souhaitant en découdre.Il en reste d'ailleurs plus ou moins une dizaine à dévoiler d'ici le lancement toujours prévu pour le 23 avril sur tous les supports du moment, donc PC, PS4, One & Switch.