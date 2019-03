One Piece World Seeker montre son introduction

Après un report de quelques mois, c'est la semaine prochaine que sortira(PC, PS4, One) et Bandai Namco offre aux plus impatients la cinématique d'introduction montrant le contexte de cette aventure inédite nous emmenant sur Prison Island, territoire forcément tenu par la Marine malgré les réticences grimpantes d'une partie de la population sur place.Si Luffy sera l'unique personnage jouable, une première pour une adaptation de cette franchise, cela n'empêchera pas d'y croiser tout l'équipage ainsi que d'autres têtes connues comme Law, Sabo et le Germa 66.