Connu de n'importe quel fan de la franchise, car présent depuis le tout premier épisode, Johnny Cage répondra à l'appel de l'arène dans, et NetherRealm nous en fait d'ailleurs les présentations de suite avec ce trailer (livré en IGN First).La sortie reste elle programmée pour le 23 avril sur tous les supports, dont PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.