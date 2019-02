Left Alive montre son trailer de lancement

Dernière ligne droite pourqui affiche son trailer de lancement pour préparer son arrivée prévue la semaine prochaine, le 5 mars précisément, sur PlayStation 4 et PC via Steam.Un spin-off deon rappelle, qui jouera pourtant essentiellement sur les déplacements à pied avec l'un des trois personnages principaux dans des mécaniques d'infiltration & survie, même si les gros robots seront présents sans que leur emploi ne soit forcément obligatoire selon la mission. Et dejustement, son réalisateur Toshifumi Nabeshima n'a toujours pas souhaité indiquer si la franchise canonique (façon T-RPG pour ceux qui l'ignorent) aura droit un jour ou l'autre à un nouveau chapitre.