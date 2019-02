Super Dragon Ball Heroes WM proposera un mode pour créer ses propres cartes

Si les 1160 cartes proposées de base dansne seront pas suffisantes à vos yeux, sachez que Bandai Namco compte proposer un nouveau mode pour tout simplement créer ses propres cartes, avec forcément quelques restrictions pour éviter de se faire un deck un peu cheat, surtout qu'on pourra les utiliser à loisir dans la campagne, les missions et même les échanger avec d'autres joueurs.Sortie toujours prévue pour le 5 avril sur Switch (boîte et traduction FR), ainsi que sur PC via Steam.