En juin, The Bard's Tale IV va directement passer en version Director's Cut

Lancé un peu trop rapidement l'année dernière, le RPGcontinue de mûrir avec le temps et devrait même prendre une nouvelle ampleur en juin prochain avec le lancement de sa 2.0, véritable « Director's Cut qui outre les nombreux correctifs proposera les choses suivantes :- Refonte du menu principal- Améliorations visuelles, optimisation et stabilité- Nouveaux portraits- Nouvelle option pour passer les puzzles- Rééquilibrage global sur tous les principaux points- Nouvel arc scénarisé, nouveau donjon et nouveaux ennemis- Ce qu'il faut en équipement supplémentaire (niveau maître et armes des nains)Un nouveau départ qui sera accompagné du lancement des versions Mac & Linux, tandis qu'on est toujours sans nouvelles des versions Xbox One et PlayStation 4, toujours promises par InXile qui compte bien arriver au terme de son projet depuis son rachat par Microsoft.