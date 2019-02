Black Ops 4 lance sa nouvelle saison en vidéo

Activision et Treyarch annonce en vidéo le lancement de la nouvelle saison deavec toujours de quoi s'occuper même au niveau du contenu gratuit puisqu'on y trouvera un ou plutôt une nouvelle spécialiste, deux nouvelles zones pour le mode Blackout ainsi que deux nouveaux modes de jeu qui mettront en avant les véhicules.Ceux qui ont acheté l'habituel Pass auront également droit à deux nouvelles cartes multi, un personnage supplémentaire pour le Blackout et un nouveau chapitre du mode Zombie qui attendra néanmoins le mois prochain.Comme de coutume, tout cela est valable en exclusivité temporaire sur PlayStation 4, mais arrivera sous peu sur PC et Xbox One.