One Piece World Seeker : nouveau trailer

Dans un mois de mars qui s'annonce meilleur que février (qui a fait l'objet de nombreuses déceptions),trouvera sa place le 15 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et fait aujourd'hui l'objet d'un nouveau trailer que voici.Adaptation signée comme la plus ambitieuse dans l'histoire de la série, ce qui veut tout et rien dire, le titre offrira une approche action/aventure en monde ouvert dans une île inédite et un scénario qui le sera tout autant, où Oda a personnellement participé pour le design des nouveaux protagonistes. On notera que contrairement aux autres jeux de la franchise, si l'essentiel du casting répondra à l'appel, seul Luffy sera jouable.