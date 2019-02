L'édition spéciale de Fire Emblem : Three Houses

On revient sur la présentation deavec quelques visuels mais également un aperçu plus complet de l'édition « Seasons of Warfare » qui sortira partout dans le monde le 26 juillet, intégrant le jeu dans son Steelbook, une mini-OST, un Artbook et un calendrier 2020 pour être prêt à cocher les futures dates de sortie deet(ou pas).Concernant le scénario, le communiqué nous fait savoir que l'aventure prend place cette fois sur les terres de Foldan où l'église de Seiros règne apparemment d'une main de fer, et où l'on trouve l'Académie des Officiers où se nichent les représentants de trois maisons nobles. Bien entendu, il faudra faire dès le départ un choix entre l'un de ces trois clans, et donc vos alliés dans l'aventure.