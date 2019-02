Monster Hunter World : la quête collaboration The Witcher disponible sur PS4 & One

La collaboration spéciale entreetest disponible, sous réserve d'avoir téléchargé la MAJ 6.00 sur votre PlayStation 4 ou votre Xbox One (aucune information n'a été donnée sur l'arrivée de cette quête sur PC).Un partenariat bien plus poussé que les autres qui se limitent souvent à de l'équipement et du skin puisqu'on y incarnera cette fois Gerlat de Riv dans une mission pleinement scénarisée qui peut avoir plusieurs dénouement, et qui permettra d'intégrer le Leshen au bestiaire. Comme de coutume, cette quête permet de gratter des matériaux pour forger de l'équipement dédié aussi bien pour votre chasseur que le Palico, avec en bonus des poses, émote et un objet spécial.Si la quête n'est pas limitée dans le temps, ce partenariat intégrera tout de même un event spécial uniquement du 15 février au 1er mars avec une seconde mission (uniquement si vous êtes au moins rang 50), jouable en multi et permettant cette fois de chopper de l'équipement aux couleurs de Ciri.