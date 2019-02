Pas de gameplay à grignoter aujourd'hui pourmais tout de même un « Story Trailer » qui comme son nom l'indique va décrire le contexte de ce nouveau From Software qui va nous emmener à la fin des années 1500 en pleine ère Sengoku, les gros monstres en plus.Encore un peu de patience pour les intéressés qui doivent être nombreux : il reste six semaines tout pile (22 mars) avant le lancement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.