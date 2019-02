Chernobylite arrivera en fin d'année sur PC

Après l'annonce, The Farm 51 commence déjà à préciser ses plans concernant, son nouveau projet qui s'offre un « teaser version longue » mais également une période de lancement : fin 2019, uniquement sur PC. Faute d'éditeur pour le moment, aucune version console n'est encore annoncée.Il s'agira pour rappel d'un jeu de survie à ambiance horrifique, où il sera possible de looter tout un tas d'outils pour tenter du craft, tout en s'alliant avec des compagnons pour s'assurer de voir chaque lendemain malgré le risque d'en voir mourir sur la route… sans parler des trahisons. Le développeur rajoute que la progression sera ouverte et que l'on bénéficiera de mécaniques pour analyser l'environnement afin d'avoir davantage d'indices sur le background.