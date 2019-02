PSVR : XING The Land Beyond daté sur PS4 + nouvelle MAJ pour Beat Saber

Lancé il y a plus d'un an sur PC, le jeu d'aventure à puzzlesdébarquera enfin sur PlayStation 4 dans quelques jours, le 12 février comme vient de l'annoncer son développeur, et toujours pour une vingtaine d'euros.S'il sera possible de se lancer dans le trip de manière classique (TV & Dual Shock), l'intérêt premier du jeu résidera dans sa compatibilité PlayStation VR et le PS Move.Et pour les possesseurs du casque, profitons-en pour indiquer que l'excellentvient d'accueillir son mode « Expert+ » via une MAJ gratuite, qui sera prochainement suivi d'une rehausse de contenu avec 18 nouveaux morceaux, dont 5 inédits à la version PS4.