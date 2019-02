Trials Rising présente déjà sa feuille de route

A la fin du mois, plus précisément le 26 février, Ubisoft retentera le coup de sa licence arcade avec le lancement desur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.Plus que jamais, cet épisode adoptera le modèle du jeu à service avec des events réguliers, des saisons (au moins quatre sont programmées) et des défis hebdomadaires pour grappiller toujours plus de skins, animations et poses de victoire.En plus de cela, nous n'échapperons pas au Season Pass ou plus exactement « l'Expansion Pass » à un prix encore non indiqué mais qui offrira plus de 55 nouveaux tracés répartis en deux extensions, en plus de deux packs de skins en bonus.On vous laisse découvrir tout cela en vidéo.