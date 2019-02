Farm51 : après Get Even, voici Chernobylite

Après le mitigé mais pas inintéressant, The Farm 51 compte prochainement rebondir avec, un survival-horror qui se déroulera comme son nom l'indique dans la ville maudite de Tchernobyl, forcément quelques temps après la catastrophe nucléaire.Un projet dont on ne sait finalement pas grand-chose puisque outre ce teaser tout juste diffusé, on se contentera d'apprendre que le titre tournera sous Unreal Engine 4, que le studio réemploiera la technique scan 3D (déjà utilisé dans) pour accentuer le réalisme des décors, et que ça devrait sortir au moins un jour sur PC, et peut-être même sur consoles si du moins un éditeur se montre intéressé au fil de la communication.