FFXIV Shadowbringers : date et présentation

Les plans de sortie se précisent pourqui arrivera donc le 2 juillet, comme de d'habitude sur PC et PlayStation 4. Une grosse vidéo de présentation ainsi que quelques petites extraits (classe Gunbreaker, nouvelles zones et la nouvelle race Viera) mettront en mouvements tout ce qui avait été dévoiléSquare Enix annonce en outre qu'une habituelle édition collector sera disponible à la précommande sur ses différents stores en ligne, et ce dès le 6 février vers 20h, avec notamment boîte spéciale, figurine du Dark Knight, artbook, deck de cartes et quelques items in-game.Enfin, et alors que la campagne Stormblood verra son dénouement fin mars avec le patch 4.56, le mois qui suivra (avril donc) verra donc arrivera la collaboration avec l'univers de, où Noctis et sa précieuse Regalia débarqueront à Hydealyn pour vous aider à démonter quelques magitek ainsi que Garuda.