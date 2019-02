Samurai Warriors 4 DX : un deuxième trailer

Incarnation du titre destiné à arrondir la fin d'année fiscale,s'offre un deuxième trailer pour préparer son lancement prévu le 14 mars prochain au Japon (sur PlayStation 4 et pour la première fois sur Switch), fêtant accessoirement les 15 ans d'une franchise dont les fans auraient probablement espérés un épisode tout neuf. Tant pis.On rappelle que cette édition inclura forcément la totalité des DLC, soit plus de 150 (une routine chez Koei Tecmo) entre costumes, armes, éléments d'amures, musiques et surtout nouvelles missions.