No Straight Roads : premier carnet de développeur

Longtemps proche d'un certain Hajime Tabata (aussi bien pourque pourdans la team lead-designer), Wan Hazmer a quitté Square Enix il y a un peu plus d'un an pour retourner en Malaisie et fonder le studio Metronomik aux cotés de Daim Dziauddin, qui a notamment bossé dans l'animation surLeur premier projet sous la bannière indépendante, c'est, un jeu essentiellement action mais qui veut prouver qu'on peut renforcer la présence de la musique dans le jeu vidéo aussi bien dans le design que le scénario lui-même sans avoir besoin de passer par un simple jeu rythmique. Une volonté qui avant même le lancement du projet a visiblement tapé juste dans les oreilles de certains : l'équipe est repartie avec la statuette de la meilleure bande-son lors du récent Taipei Indie Game Awards.Ce premier carnet de développeur (sous-titres FR disponibles dans les options) vous donnera un aperçu de ce à quoi vous attendre en attendant la sortie prévue pour ce printemps sur PC et PlayStation 4.