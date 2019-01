Dragon Ball FighterZ : du gameplay pour Jiren & Videl

C'est aujourd'hui que débute la carrière du nouveau Season Pass deavec donc l'arrivée de Jiren d'un coté, et de l'autre Videl accompagné du Great Saiyaman en assist. En voici une vidéo de gameplay pour illustrer tout cela.On rappelle que cette année, le pass proposera six combattants et si les deux du milieu sont encore maintenus dans le secret, les deux derniers seront (et on s'y attendait) Gogeta SSB et le nouveau Broly.