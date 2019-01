Une date pour Earth Defense Force : Iron Rain

Lui aussi, on ne l'attendait pas de si tôt mais c'est donc le 11 avril que sortira (au niveau mondial), le spin-off de Yuke's qui pourrait voler la vedette aux épisodes canoniques.Car si(autre spin-off, US cette fois) se montrait très timide sur les nouveautés hormis dans son système d'expérience assez mal fichu,compte nous faire la totale : nouveau moteur (Unreal Engine 4), bestiaire renouvelé, meilleure mise en avant du scénario, système de QG avec améliorations, nouveautés dans le gameplay...On y croit, et voici un nouveau trailer pour patienter.