Generation Zero : gameplay & date de sortie

On pensait le voir arriver plus tard dans l'année, le studio étant déjà très occupé sur un gros titre qui arrive au mois de mai (), mais finalement,arrivera déjà le 26 mars accompagné d'un gros collector que vous pouvez voir ci-dessous, édité par THQ Nordic qui semble flairer le bon coup.Si techniquement parlant, ce n'est pas la folie (mais ce sera vendu 39,99€), Avalanche compte offrir aux joueurs une expérience survie à la liberté certaine, jouable aussi bien seul qu'en coopération où vous devrez parcourir les terres suédoises des années 80, plus dangereuses que ce qu'elles devraient être.