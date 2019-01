[Rumeur] Une série TV Resident Evil sur Netflix

La sortie du remake deest enfin arrivé (même si la plupart de ceux qui voulaient le jeu l'ont depuis quelques jours) et Capcom fête cela avec un petit trailer live sur lequel on ne se prononcera pas, tandis que la chaîne PlayStation Underground s'est amusé à faire un gros comparo avec la version PS1 pour ce qui est de la première rencontre avec Mr.X. Attention, ça spoil forcément.Et on profite de cette news pour annoncer tout autre chose : selon Deadline, Netflix serait en train de plancher sur une série TVen collaboration avec la société Constantin Film (qui possède les droits cinématographique de la saga) et qui s'attardera davantage sur le statut d'Umbrella et les conséquences mondiales de l'épidémie. Même si tout cela est confirmé, on ignore encore si cette série sera indépendante ou s'il y aura un lien direct avec le reboot ciné à venir.