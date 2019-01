A Plague Tale : enfin une date de sortie

Focus Home nous apprend que la belle curiositéa enfin une date de sortie et ça tombera donc pour le 14 mai prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Développé par les français d'Asobo Studio, le titre nous proposera de suivre les deux enfants Amicia et Hugo, devant survivre dans l'hexagone ravagée du XIVéme siècle, fuyant l'inquisition mais également les hordes de rats qui seront un élément central dans les mécaniques du jeu.On vous laisse découvrir tout cela plus en détails avec la nouvelle vidéo ci-dessous.