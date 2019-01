Far Cry New Dawn : Story Trailer & Gameplay

Dans une première moitié de février bien chargée,se placera plus exactement le 15 février pour tenter de nous refaire le coup de, à savoir plus un spin-off qu'un épisode canonique, annoncé à la dernière minute pour une sortie rapide, ce qui n'a d'ailleurs pas empêché un certain succès.Bref, à trois semaines du lancement, voici du gameplay et un Story Trailer pour cette « suite » dequi [ATTENTION SPOIL] prendra donc place 17 ans après que les USA et la Chine aient décidé de s'envoyer des ogives nucléaires dans la tronche. Du post-apocalypse donc, dans une sorte d'ambiance fusionnée entre les couleurs d'unet le coté « on peut rigoler après la fin du monde » d'un