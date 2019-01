Nouveau trailer pour DOA Xtreme 3 Scarlet

Toujours dans la haute fraîcheur hivernale, Koei Tecmo souhaite apporter un peu de chaleur dans le coeur des intéressés paravec un nouveau trailer, s'attardant ici sur Marie Rose et la moins jeune Honoka.Une version « ++ » qui ajoutera deux demoiselles au casting (Lei Fang et Misaki), de nouveaux maillots de bain car c'est un peu la base de cette série, et un peu de rééquilibrage pour ce qui est de l'obtention de la monnaie in-game.Sortie prévue le 20 mars au Japon (chez nous : probablement jamais) sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.