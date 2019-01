Steins Gate Elite prépare sa sortie en Europe

A la surprise générale sortait il y a un peu plus de deux anssur le territoire européen, mais vu le retard (la version d'origine est arrivée en 2009 au Japon), l'heure est déjà au remake qui débarquera le 19 février prochain chez nous, sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.Un petit Story Trailer vient rappeler tout cela, à la fois pour ne pas oublier que cette version se destine une fois de plus aux anglophones, mais également pour constater le changement de rendu puisque les artworks d'origine sont troqués pour des séquences directement tirées de l'anime, incluant des passages inédits (vu que l'anime en question ne pouvait couvrir tous vos choix scénaristiques).