TLOH Trails of Cold Steel III en Europe et traduit

Voir NIS America annonceren occident, ce n'est pas vraiment une surprise vu que les versions PS4 des deux premiers sont prévus dans le courant du premier semestre (sans plus de précisions pour le moment).En revanche, grande stupeur pour ce troisième épisode qui arrivera en fin d'année : pour la première fois dans l'histoire de la franchise, le titre aura droit à des sous-titres FR (et un choix de doublage JP/US), note d'intention auquel semble de plus en plus tenir l'éditeur aprèset, même s'il est dommage que les anglophobes se retrouvent obligés de prendre le train en marche. Heureusement pour eux, un gros rappel de la situation sera disponible en début de partie.On rappelle qu'un quatrième épisode (le final) est disponible depuis septembre dernier au Japon et n'a évidemment pas encore été annoncé chez nous.