Metro Exodus : visuels & 10mn de gameplay

Tout comme, le 15 février verra l'arrivée de(PC, PS4, One) et en voici un petit tour d'horizon avec dix bonnes minutes de gameplay dans une zone encore non montrée jusque là : les territoires désertiques du Kazakhstan qui ont le mérite de poser une ambiance drastiquement différentes des habituels sous-terrains.Comme pour le reste du jeu, cette zone sera totalement libre d'exploration avec notamment des quêtes annexes et des véhicules (ou en tout cas un : un camion), en prenant bien en compte que la progression générale garde elle une certaine linéarité : une fois les missions principales effectuées pour passer à la zone suivante (en train), vous ne pourrez plus revenir en arrière.