Gran Turismo Sport : trailer de la nouvelle MAJ

compte encore tenir longtemps et accueille aujourd'hui sa nouvelle MAJ gratuite (la 1.32) qui va ajouter l'énorme course ovale Special Stage Route X en plus de quatre nouvelles sessions dans le mode GT League (Ligue Débutant), une nouvelle course en entraînement, des photos de la ville de Cambridge pour le mode dédié et enfin 8 véhicules supplémentaires :- Aston Martin DB3S CN.1 (1953)- Porsche 356 A/1500 GS/GT Carrera Speedster (1956)- Shelby GT350 (1965)- Ferrari Dino 246GT (1971)- Honda Integra Type R (1998)- TVR Tuscan Speed 6 (2000)- BMW Z8 (2001)- Nissan Failady Z Version S (2007)En voici le trailer.