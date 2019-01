Super Dragon Ball Heroes officialisé en Europe + un Season Pass 2 pour Dragon Ball FighterZ

A ceux qui n'ont pas suivi le Live Dragon Ball Games (et ils ont eu visiblement raison pour le peu qui en est ressorti), voici donc rapidement ce que l'on doit retenir avec pour commencer un RDV à prendre durant la final du tournoi «World Tour » qui se tiendra du 26 au 27 juillet où nous aurons un premier aperçu du Season Pass 2, officialisé mais sans plus d'informations pour le moment.D'autres informations seront lâchées durant l'événement, avec visiblement du neuf surqui n'en finit plus de durer.Enfin, et de manière plus concrète,a bien été officialisé en occident (une première pour cette franchise de card-game) avec une sortie d'ores et déjà prévue pour le 5 avril prochain, sur Switch évidemment, mais également sur PC via Steam.