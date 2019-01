Film : Uncharted a enfin son réalisateur Film : Uncharted a enfin son réalisateur

Le chantier du film Uncharted va pouvoir reprendre. Un temps mis à l'arrêt après le départ de Shawn Levy, le poste central de réalisateur revient désormais à Dan Trachtenberg, auteur de Black Mirror : Playtest et 10 Cloverfield Lane, ce qui tombe bien vu que Sony est apparemment fan de ce dernier film (ayant rencontré un bon succès vu le budget) et voulait récupérer l'homme depuis 2016.



C'est donc chose faite et reste à voir quand pourra être lancée la production qui mettra en avant les origines de Nathan Drake et son « mentor » Sullivan, avec Tom Holland en tête d'affiche (Spider-Man Homecoming).