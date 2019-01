Un nouveau trailer pour Catherine : Full Body

Pendant que les PCistes peuvent enfin goûter aux joies de, mais seulement dans sa version standard, Atlus continue sa communication sur l'éditionqui doit arriver dans un mois tout pile sur le territoire japonais (PlayStation 4 et PlayStation Vita).En plus d'une démo locale disponible depuis vendredi dernier sur les deux supports, le titre a également droit à un quatrième trailer que voici, histoire de mettre en avant le nouveau main theme (Re:set, du groupe Sekai no Owari).On rappelle enfin que le jeu est bien prévu en occident, l'éditeur vient d'ailleurs de le reconfirmer, mais sans date précise pour le moment autre qu'un vague « 2019 ».