Ace Combat 7 : un trailer pour le multi

L'essentiel des fans qui se tourneront la semaine prochaine versle feront à coup sûr pour la campagne solo (une vingtaine de missions), mais cela ne sera pas une raison pour ne pas jeter un œil du coté du multijoueurs ici illustré avec un trailer.Montée en niveau ainsi que pièces d'équipement et avions à débloquer seront au programme de ces sessions qui se regrouperont sous deux modes à huit joueurs : Team Deathmatch et Chacun pour soi, le second ayant été renommé Battle Royale avant tout pour suivre la mode.La petite originalité du multi sera lié à son système de ranking : plus vous êtes bon, plus vous aurez de chance d'être spécialement affublé d'une étoile dans une partie (et votre trépas rapportera davantage de points à l'adversaire).