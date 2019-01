Dragon Dogma DA ira faire un tour sur Switch

On le disait il y a encore quelques mois : tout comme avec la PS4 & One au début de leur carrière, 2019 semble l'année toute trouvée pour que Capcom offre à la Switch une masse de remasters et ça semble d'ailleurs bien partie. Car après les annonces de(qui arriveront dans les prochaines semaines ou mois), on sait maintenant quesera de la partie, et ce dès le 23 avril au prix de 29,99€.On y retrouvera tout le contenu, dont les features online (partage des « pions ») qui en passant ne demanderont pas d'abonnement.