Atlus confirme Persona 5 R sur PS4

Comme l'attestait l'insistante rumeur (et l'enregistrement d'url),est bien une réalité sans que l'on en sache plus pour le moment si ce n'est que, ça sortira au moins sur PlayStation 4 (le logo au début de la vidéo n'est pas là pour rien) et nous aurons plus d'informations quelque part en mars 2019.Donc patience d'ici là.