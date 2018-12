FFXIV Stormblood : trailer de la MAJ 4.5

La prochaine grosse extension de(Shadowbringers) est déjà signé pour l'été 2019 mais les joueurs actuels auront de quoi s'occuper d'ici-là avec le lancement dans deux semaines, le 8 janvier, de la MAJ 4.5 ici décrite en vidéo.Point final de l'arc Stormblood qui sera suffisamment conséquent pour être découpé en deux parties (la deuxième arrivera en mars), ce chapitre proposera en vrac :Le 8 janvier :- Partie 1 du scénario « Un Requiem pour les héros »- Nouveau défi (boss Seiryu en difficulté normale et extrême)- Nouveau raid Retour à Ivalice (Monastère Orbonne)- Nouveau donjon (Ténèbres de Ghimlyt)- Nouvelles quêtes (Disciples de la terre et de la main)- Des ajouts pour le Gold Saucer (event et Mah-Jong)Le 15 janvier :- Arrivée du Mage Bleu, accessible si vous avez au moins terminé le scénario du jeu principal, tout en état au moins de niveau 50 (disciple de guerre ou de magie).Début 2019 (MAJ 4.55 et 4.56) :- Du neuf pour le PVP- Nouvelles quêtes (Tribus Alliés)- Expédition Eurêka Hydatos- Suivi des aventure du « gentilhomme détective » Hildibrand