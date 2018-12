One Piece World Seeker : les trailers Jump Festa

Dans le cadre de la Jump Festa, Bandai Namco a bien entendu remis en avant sonqui aurait normalement dû sortir pour les fêtes, mais qui arrivera désormais, et mondialement, le 15 mars 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Une nouvelle volonté pour Ganbarion de donner un peu plus de poids à la licence en matière d'action/aventure, profitant cette fois de supports adéquats pour voir les choses en grand en matière de monde ouvert avec ce nouveau scénario qui emmènera l'équipage au Chapeau de Paille sur une île tenue d'une main de fer par la marine, faisant naître (comme souvent dans ce type de situation) une envie de rébellion chez une partie de population locale.