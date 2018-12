Jump Force : le trailer d'Asta & Izuku

Bandai Namco diffuse un nouveau trailer de, réunissant en un coup deux des derniers personnages annoncés au casting (qui compte pour rappel 33 combattants actuellement), à savoir Izuku Midoriya deet Asta deAvec une sortie toujours programmée pour le 15 février 2019 (PC/PS4/One), on espère que l'éditeur ne s'arrêtera pas en si bon chemin et continuera de booster le roster sans trop parler pour le moment du Season Pass (et ses 9 représentants encore inconnus).