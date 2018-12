Crackdown 3 : nouvel aperçu de la campagne Crackdown 3 : nouvel aperçu de la campagne

Après avoir parlé de son multi, Crackdown 3 s'offre via un IGN First une nouvelle présentation de son mode solo, ou du moins la campagne puisqu'elle sera de toute façon jouable en coopération, avec ici un aperçu d'une des nombreuses missions qui se conclura par un gros mécha boss.



Prévu au départ pour le 22 février 2019, le titre sortira finalement une semaine avant sur PC et Xbox One, avec toujours un accès dès la sortie pour les abonnées Xbox Game Pass.



(La version Youtube sera ajoutée dès que possible)