Atlas : petit retard et trailer version longue

Curiosité des Game Awards par son genre de fusion entre Sea of Thieves et ARK (des mêmes développeurs),s'amuse malgré lui à faire mousser les intéressés puisque, après une sortie de l'Early Access prévu le 13 décembre, avant d'être reporté à aujourd'hui même, l'équipe prévient qu'un dernier couac oblige à devoir patienter jusqu'à demain pour découvrir cette expérience sur PC qui pourra rameuter pas moins de 40.000 joueurs par serveurs.En voici le trailer version longue pour se faire pardonner, en rappelant que le titre sortira début 2019 sur Xbox One, et que la phase d'accès anticipé sur les deux supports devraient durer plus ou moins deux ans. On peut donc estimer que les consoleux verront le jeu évoluer tranquillement sur cette génération avant de passer à la 1.0 sur la suivante.