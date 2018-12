Kingdom Hearts III : Nomura communique sur la fuite du jeu (+ petite pub JP en bonus)

Le casavait déjà fait grand bruit mais c'est ni le premier ni le dernier jeu à fuiter bien avant sa sortie officielle : depuis ce week-end, il est fait état de copies Xbox One déjà entre les mains des joueurs, directement récupérées depuis l'usine pour être revendues sur les réseaux à plus de 100$ l'unité.Forcément déçu de ce type de pratique, Tetsuya Nomura a lâché un communiqué pour inviter les joueurs à se prémunir au mieux (et si possible) des nombreux spoils qui risquent d'affluer d'ici le lancement « officiel » le 29 janvier, tout en prévenant que la source de la fuite a déjà été identifiée. Bonne nouvelle tout de même : l'homme rappelle qu'il sera impossible de se faire spoiler avant l'heure la fin secrète (et l'épilogue globalement) puisque devant être livrée en post-launch via une MAJ gratuite. A croire qu'ils avaient prévu le coup.Bonus pour la route : une petite publicité japonaise.