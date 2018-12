The Outer Worlds : 15mn de gameplay

Dévoilé durant les Game Awards,(la nouvelle production d'Obsidian) a droit à 15 minutes de gameplay que voici pour découvrir plus en détails ce RPG développé par les créateurs de, les deux premiers en tout cas.On pourra donc revenir sur cette ambiance rétro-SF, ce principe de monde à factions avec tout ce qu'il faut de choix, son système de combat sauce FPS qui impliquera tout de même capacités et bullet-time, et enfin les compagnons façonSortie prévue pour 2019 sur PC, PS4 & One.