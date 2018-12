Dragon Quest Builders 2 : trailer, gameplay & infos

Alors que la démo jouable est disponible sur PS4 & Switch (au Japon) et que la sortie du jeu complet doit tomber pour le 20 décembre (toujours au Japon), petit point sur les dernières informations dévoilées sur, avec même du gameplay à grignoter, et un trailer.- Précédemment évoqué, le système de tableau (où vous retrouverez les photos de la communauté pour pouvoir vous téléporter dans les îles d'autres joueurs) sera « cross-play » : joueurs Switch verront également des photos de joueurs PS4, et inversement.- Les habitants recrutés pour votre île personnalisée pourront vous aider dans la construction afin d'aller beaucoup plus vite.- Certains râleront mais sachez que des DLC payants seront au programme, contrairement au premier, avec un premier pack qui sortira au premier trimestre 2019 (700 yens : plus de 20 recettes) et un deuxième juste après (1200 yens : plus de 10 recettes et une nouveauté encore tenue secrète).La sortie européenne reste elle programmée pour un vague 2019.