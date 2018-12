Black Ops 4 : une version moins chère, sans zombies Black Ops 4 : une version moins chère, sans zombies

Le multi à la carte, c'était quelque chose que certains évoquaient par le passé, et c'est une réalité pour Call of Duty : Black Ops 4 qui remporte un franc succès mais se dit tout de même qu'il y a moyen de convaincre encore du monde sur PC (loin d'être l'endroit le plus important pour la série).



Et c'est ainsi que l'éditeur a lancé sur son service une « Battle Edition » au prix de 29,99€ où vous retrouverez la totalité du mode multi, ainsi que le Blackout (Battle Royale)… mais sans le mode zombies, peut-être moins intéressant pour une partie de la communauté.



Il sera bien entendu possible de faire ensuite une « mise à niveau » si vous voulez tout avoir mais toujours est-il que la tentative peut-être un premier pas pour une nouvelle politique chez Activision.